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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التفاصيل الكاملة للفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن عن فوز رواية "الجمعية السرية للمواطنين" للكاتب أشرف العشماوي، و"أنت تشرق .. أنت تضيء" للكاتبة رشا عدلي، و"الحرب" للكاتب العماني محمد اليحيائي، بالجائزة في فئة الرواية المنشورة، إلى جانب كاتب عمان.

 

 

الفائزين بجائزة كتارا للرواية ٢٠٢٣

 

جدير بالذكر أن الجائزة أعلنت من قبل قائمة الـ 9 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة لجائزة كتارا للرواية العربية في فئات: الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، روايات الفتيان غير المنشورة، الدراسات النقدية غير المنشورة بما مجموعه  36 رواية ودراسة نقدية، مؤهلة للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية.

وتم نشر أسماء الروائيين وعناوين الروايات والدراسات النقدية  في قائمة ال 9 للفئات المذكورة، حسب الترتيب الأبجدي، في الموقع الالكتروني لجائزة كتارا للرواية العربية.

تضم قائمة الـ9 لفئة الروايات المنشورة روائيين من 6 دولة عربية، تصدرت مصر القائمة بعدد 3 روايات ، تلتها  لبنان بعدد روايتين، ورواية واحدة من كل من : الكويت ، سلطنة عمان ، سوريا ، وفلسطين.

وبالنسبة لقائمة ال 9 لفئة الروايات غير المنشورة فقد اشتملت على روائيين من 6  دول عربية، تصدرت مصر القائمة ايضاً بعدد  3 رواية، ورواية واحد من كل من: العراق ، لبنان، سوريا، المغرب، الجزائر، تونس.

وتضم قائمة الـ9 لفئة روايات الفتيان غير المنشورة روائيين من 7 دول عربية ، تصدرت مصر ولبنان القائمة بعدد روايتين لكل دولة ، ورواية واحدة من كل من : الجزائر، العراق، الأردن، تونس، المغرب .

وتضم قائمة الـ9 لفئة الدراسات النقدية غير المنشورة نقاد من 3 دول عربية تصدرت مصر والمغرب القائمة بعدد 4  دراسات نقدية ، ودراسة واحدة من سوريا.

وكانت المؤسسة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، قد أعلنت في أبريل الماضي عن إجراء تعديلات على طريقة إعلان الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية، بحيث يسبق إعلان الجائزة نشر قائمتين بأفضل الروايات المرشحة للفوز خلال كل دورة للجائزة، الأولى قائمة الـ60 لكل من فئة الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وتنشر في شهر يونيو، والثانية قائمة الـ9 إصدارات بأسماء مؤلفيها، لكل فئة من فئات الجائزة، وتنشر في شهر سبتمبر، قبل شهر واحد من الإعلان الرسمي عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية والتي تقام سنويا في الأسبوع العالمي للرواية في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر من كل عام.

المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا رواية الجمعية السرية للمواطنين أنت تشرق أنت تضيء الحرب رشا عدلي جائزة كتارا للرواية

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