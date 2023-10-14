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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رئيسة قسم علم الحشرات بـ«علوم القاهرة» تعلن أسباب انتشار بق الفراش.. حملة للتبرع بالدم دعما لأهالي غزة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيسة قسم علم الحشرات بـ«علوم القاهرة» يعلن أسباب انتشار بق الفراش
أعلنت الدكتورة غادة محمد البسيوني، رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، عن أسباب انتشار بق الفراش بشكل عام؛ بعد انتشاره خلال الفترة الماضية.

عميد أسنان القاهرة: نظام الحالة المتكاملة المستحدث للعام الحالي «مشروع تخرج للطالب
كشف الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، كيف يتم تأهيل الطلاب إلى سوق العمل داخل الكلية.


دار علوم القاهرة تشارك في حملة التبرع بالدم دعما لأهالي غزة
شاركت كلية دار العلوم جامعة القاهرة طلابًا والعاملين بالكلية في حملة للتبرع بالدم ، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة،   تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

أفضل وقت لمشاهدة الظواهر الفلكية والاستمتاع بها .. غدا
تشهد سماء مصر غدآ ظاهرة فلكية جديدة ، حيث يختفي فيها القمر، وذلك حين وصوله لمرحلة المحاق، وسيكون القمر الجديد "محاق ربيع الآخر" فرصة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

فوز مصري بجائزة أفضل معلم.. وحصول 500 طالب على الدرجات النهائية في ACT| التعليم في 7 أيام
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الجمعة ٦ أكتوبر– الخميس ١٢ أكتوبر) ويتضمن ما يلي:

 

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