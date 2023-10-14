بايدن: معالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل من أولوياتي حاليا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة للصحفيين خلال جولة في فيلادلفيا، الجمعة، إن "إحدى أولوياتي معالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة "تعمل على التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للرد على الهجمات"، مشيراً إلى أنه طمأن "عائلات الأمريكيين المفقودين بأننا لن نتوقف حتى إعادتهم للوطن".

وأعلنت الولايات المتحدة مغادرة أول رحلة جوية، مستأجرة خصيصًا لإجلاء مواطنين أمريكيين، إسرائيل في طريقها إلى أوروبا، حسبما أفاد متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، من دون تقديم تفاصيل عن الوجهة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى أنّ رحلات أخرى ستتبع "طالما أنّ هناك طلبًا من مواطنين أمريكيين" للمغادرة.

وقطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن غزة، وسط مطالبات دولية بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات للمدنيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة ضمن عملية "السيوف الحديدية"، مخلّفًا قتلى وجرحى، ردًا على هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس على الأراضي المحتلة.