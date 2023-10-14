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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا وإديميتسو تتعاونان لجعل بطاريات الحالة الصلبة حقيقة واقعة

صدى البلد

أعلنت شركة تويوتا، الشركة المصنعة لسيارة الكروس أوفر الكهربائية bZ4X ، عن شراكة مع شركة البترول اليابانية وإديميتسو لتصنيع بطارية الحالة الصلبة في السوق العالمي، والتي سيتم استخدامها في السيارات الكهربائية القادمة بدءًا من عام 2027 أو 2028.

تويوتا وإديميتسو تتعاونان لجعل بطاريات الحالة الصلبة حقيقة واقعة

إذا تركنا المفارقة الواضحة المتمثلة في قيام شركة بترول بتشغيل منصات نفطية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية جانبًا، تجدر الإشارة إلى أن شركة وإديميتسو تعمل على إلكتروليتات الكبريتيد الصلبة منذ عام 2001 ولديها بالفعل منشأة تجريبية صغيرة تعمل على زيادة إنتاجها بشكل مطرد منذ إعلانها في يونيو . 

 

أظهرت خارطة طريق تكنولوجيا البطاريات التي أعلنت عنها تويوتا مؤخرًا أن الجيل الأول من بطاريات الحالة الصلبة التي سيتم تركيبها في سياراتها الكهربائية سيأتي حوالي 2027-2028 وسيمكن من نطاق قيادة يزيد عن 621 ميلاً (1000 كيلومتر) بشحن كامل، في حين أن الجزء العلوي ستستغرق عملية رفع مستوى الشحن من 10 بالمائة (SoC) إلى 80 بالمائة حوالي 10 دقائق من الشاحن السريع الذي يعمل بالتيار المستمر.

تويوتا وإديميتسو تتعاونان لجعل بطاريات الحالة الصلبة حقيقة واقعة

تتمثل بعض مزايا بطاريات الحالة الصلبة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية ذات الإلكتروليتات السائلة في ثبات أعلى في درجات الحرارة القصوى، ونقل أسرع للطاقة، ومساحة أصغر.

 

سيتكون التعاون بين الشركتين من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي تطوير إلكتروليتات صلبة أفضل من الكبريتيد مع الاهتمام بالجودة والتكلفة وفترات التنفيذ.

 

وستتضمن المرحلة الثانية بناء منشأة تجريبية كبيرة حيث ستحاول شركة و إديميتسو تحقيق إنتاج ضخم للبطاريات الصلبة القائمة على الإلكتروليت، في حين ستتعامل شركة تويوتا مع دمج بطاريات الحالة الصلبة بالكامل في سياراتها الكهربائية ذات البطاريات من الجيل التالي ( BEVs)، مما يضمن أنها ستكون جاهزة لإطلاقها في السوق في 2027-2028. 

 

وستشهد المرحلة الثالثة والأخيرة قيام الشركتين بالبحث عن حلول للإنتاج والمبيعات على نطاق واسع في المستقبل للمركبات الكهربائية المزودة ببطاريات الحالة الصلبة.

تويوتا الكروس اوفر bZ4X إديميتسو السيارات الكهربائية

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