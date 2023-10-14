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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

محظوظين في الفلوس|هذه
محظوظين في الفلوس|هذه الأبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار الما

 في حين أن علم التنجيم لا يقدم طريقًا مضمونًا للنجاح المالي، إلا أنه يمكن أن يقدم نظرة ثاقبة لسمات الشخصية التي يمكن أن تكون مفيدة في التعامل مع الشؤون المالية، قام باردومان سوري، وهو منجم مشهور ومستشار فاستو ومتحدث تحفيزي، بالتعمق في أفضل 3 أبراج  معروفة بكفاءتها في الإدارة المالية.

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"بالنسبة لأولئك الذين يقعون تحت أبراج  العذراء أو الجدي أو برج الدلو، تنتظرهم إمكانية القيام برحلة عمل مزدهرة، تتمتع هذه الأبراج الثلاث بموقع فريد يسمح لها بالازدهار من خلال الشراكات المهنية والجهود التعاونية، سواء كان الأمر يتعلق بالاستثمارات في العقارات، أو سوق الأوراق المالية، أو غيرها من المشاريع المالية، فإن الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الأبراج يحصدون مكافآت كبيرة.

"في حين أن الاجتهاد والمهارة أمران حاسمان بلا شك لنمو الأعمال، فإن مصير  الأبراج العذراء والجدي والدلو يلعب دورًا مؤثرًا في نجاحها، تشتهر هذه الأبراج بقدرتها على تحمل المخاطر المالية المحسوبة والتفوق في المشاريع غير التقليدية، وغالباً ما تحظى بإعجاب أقرانها، ومن بين الأبراج المعروفة باستثماراتها المالية المتميزة، يأتي برج العذراء في المقدمة».

- برج العذراء

يتمتع مواليد برج العذراء بصفات ريادة الأعمال، مهارات الاتصال الاستثنائية التي يتمتعون بها تمكنهم من التنقل في عالم الأعمال ببراعة، يظهر مواليد برج العذراء ميلاً شجاعاً نحو تحمل المخاطر المحسوبة في مشاريعهم، حتى تلك التي قد يتردد الآخرون في القيام بها.

-برج الجدي

الجدي هم عمال مجتهدون وهي سمات مفيدة في مجال الأعمال، في حين أن تصميمهم قد يشكل تحديات في العلاقات الشخصية، إلا أنه يثبت أنه رصيد قيم في المجال المهني، غالبًا ما يضعهم التصميم الثابت للبرج في مقدمة منافسيهم، وسواء كانوا يعملون أو يشاركون في مساعي مختلفة، فإنهم يحققون باستمرار مكاسب مالية من خلال التزامهم الذي لا يتزعزع.

-برج الدلو

برج الدلو يعملون بجد ولديهم رؤية ثاقبة، لديهم صفات قيادية مذهلة، ويحبون الحفاظ على ميزة تنافسية في عالم الأعمال، إن شجاعتهم  تمكنهم من التعامل مع المهام الهائلة بشكل مستقل أو تفويض المرؤوسين بشكل فعال، إن طبيعتهم الكاريزمية تجذب الأشخاص نحوهم بشكل طبيعي، في حين أن مهاراتهم التنظيمية الاستثنائية تميزهم عن أقرانهم.

 

المصدر: timesofindia.

 

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