عمرو موسى: ما حدث في فلسطين رد فعل على سياسة إسرائيل المتطرفة

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الفترة الحالية مفرق طرق خطير ومهم للغاية في مسار الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومسار القضية الفلسطينية، ومسار التضامن العربي، ومسار كيفية معالجة العالم العربي لقضاياه، إذ أن ما حدث في فلسطين هو الانطلاقة المتطرفة للغاية من الحكومة الإسرائيلية الحالية.

عمرو موسى يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحدثت على لسان وزراء مسؤولين عن إخلاء الأراضي المحتلة من سكانها العرب، وتوسيع سياسة الاستيطان، مما يعني إزالة القرى الفلسطينية وطرد الفلسطينيين وإخلاء الأراضي من سكانها، وهذه سياسة كان من المتوقع لأي شخص متابع للتطورات أن يكون لها رد فعل.

وتابع عمرو موسى، أن رد فعل من الشعب الفلسطيني يجب أن يتم وضعه في موقعه الصحيح، إذ أنه رد فعل على سياسة خرقاء لا يمكن القبول بها، ولابد من التذكير بها وألا يتم تركها وتعتبر بأنها موضوع وانتهى.

واستكمل، أن كان هناك انطباع لدى كثيرين بما في ذلك العالم العربي، أن القضية الفلسطينية انتهت، وتبخرت في الهواء وهذا كلام سطحي ليس له أساس من الصحة، إذ أن القضية الفلسطينية لا تزال حية، ولم تتبخر في الهواء، ولم تُدفن في باطن الأرض، والقضية الفلسطينية ولن تختفي، وهذه رسالة لكل من يهمه الأمر في العالم العربي.

وأشار إلى ان ما حدث في فلسطين يؤكد أن القضية الفلسطينية مستمرة ولن تنتهي مهما حدث، وستنفجر في لحظة من اللحظات، والمسألة تتطلب موقفا عربيا بتحليل سليم للأمور، "حكاية القضية الفلسطينية خلصت كلام فارغ".