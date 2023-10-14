عمرو موسى: يجب على العرب الذهاب بالقضية الفلسطينية لمجلس الأمن

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه كان يرغب في أن يذهب مجلس الجامعة العربية لمجلس الأمن من أجل مناقشة القضية الفلسطينية، "صحيح مجلس الأمن به عيوب كثيرة ومقصر في أمور كثيرة، ولكن لما بتروح مجلس الأمن هو منبر دولي رئيسي يذهب إليه العرب ويطرحوا الأمر".

عمرو موسى يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن استمرار الأمر على ما هو عليه في فلسطين أمر غير مقبول على الإطلاق، وسيكون له نتائج ضارة بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، لابد من العرب أن يتحدثوا من منبر دولي بصوت واحد، وأن يتم الدفع الأمور أنه إذا كان إسرائيل قالت ما عندها، وفلسطين قالت ما عندها، يجب دعوة الجميع إلى عملية تفاوضية ولكن ليس تحت منصة قوة واحدة، وإنما في إطار مجلس الأمن.

وتابع عمرو موسى، أن التفاوض يجب أن يكون له إطار زمني وليس للأبد مثلما حدث في التسعينات، يتم الدعوة للتفاوض نحو السلام، على أساس مبادرة أوسلو التي وقع عليها الإسرائيليون ثم خرقوه.

وأردف، أن الإعلام العربي والمصري يجب أن يكون واضح في ملف الأزمة، صمود فلسطين مهم، البقاء في الأراضي أمر هام للغاية، ورفض نزوحهم على الإطلاق لأي دولة أخرى، "وزير الخارجية الأردني كان بيتكلم من شوية أن إخراج الفلسطينيين مسألة مش متعلقة بمصر وإنما كلام ملوش قيمة، ولا يجب على مصر أو أي دولة عربية أن تقبل وتتعاون مع أي سياسة تخرج الفلسطينيين من أرضهم".