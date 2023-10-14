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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة.. أمريكا تمنع دبلوماسييها من الدعوة إلى خفض التصعيد في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفاد موقع "هافينجتون بوست"، مساء أمس الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت مذكرة داخلية إلى دبلوماسييها العاملين في القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط، تدعوهم فيها إلى الامتناع عن تقديم تصريحات تشمل الدعوة إلى "خفض العنف" في قطاع غزة.

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وجاء في الرسائل الإلكترونية التي بعثتها الخارجية الأمريكية، الجمعة، واطلع عليها الموقع أنه يجب الامتناع عن استخدام العبارات الثلاثة التالية: "وقف التصعيد/وقف إطلاق النار"، و"إنهاء العنف/سفك الدماء"، و"استعادة الهدوء".

وبعثت الخارجية الأمريكية بهذه الرسائل بعد ساعات من مهلة الـ24 ساعة التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، لمواطني غزة القاطنين في شمال القطاع لمغادرة منازلهم والذهاب إلى الجنوب، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة أمرًا غير ممكن، باعتبار أن هذه المنطقة يقطن فيها أكثر من مليون شخص.

وتشير رسالة الخارجية الأمريكية إلى إحجام إدارة بايدن عن الضغط على إسرائيل من أجل وقف التصعيد والعدوان المستمر الذي تشنه على غزة.

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