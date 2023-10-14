أصغر متجر في العالم يثير جدل لن تتوقع السبب .. ما القصة؟

كوخ خشبي صغير يعد من أكثر المناطق إزعاجا في العالم وعلى الرغم أنه مفتوحًا منذ سنوات، ولكنه لم ينتشر إلا مؤخرًا، وذلك بعد أن بدأت العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به في الانتشار عبر الإنترنت.

ووفقا لصحيفة ميرو يقع المتجر في مقاطعة هونان الصينية على جانب منحدر عمودي، وذلك على ارتفاع 120 متراً فوق سطح الأرض.

يقع المتجربجوار طريق فيراتا ويمكن للزوار التنقل فيه باستخدام الدرابزين الحديدي وبعض السلالم الأفقية

ويمكن للمتسلقين للجوخ أن يستريحوا في منتصف الطريق وذلك خلال صعودهم إلى الهاوية.

إلا أنه في المقابل و قبل بضع سنوات، قد تم تحويل المتجر الصغير غير عادي للغاية يوفر للزوار مياهًا مجانية بالإضافة إلى كعك القمر وبعض المشروبات الغازية والعصائر.

وقد يخدم المتجر الصغير االسياح خلال مهرجان منتصف الخريف المزدحم لعطلات العيد الوطني، ليمنحهم الفرصة لأبعاد عقولهم عن التسلق.