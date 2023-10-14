مسبار ناسا ينطلق في مهمة مثيرة لأغرب جسم في الفضاء |تفاصيل

غادر مسبار تابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الأرض لزيارة أحد أكثر الأجسام غرابة في النظام الشمسي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تتجه المركبة إلى عالم معدني - كويكب يسمى 16 Psyche - والذي تشير الملاحظات التلسكوبية إلى أنه مصنوع من ما يصل إلى 60٪ من الحديد والنيكل.

ويعتقد العلماء أنه قد يكون النواة المتبقية لجسم يشبه الكوكب تم تجريد طبقاته الصخرية الخارجية منه، وتم إطلاق مركبة التحقيق الفضائية، والتي تحمل أيضًا اسم Psyche، من كيب كانافيرال في فلوريدا.

غادر صاروخ فالكون هيفي الأرض في تمام الساعة 10:19:43 بالتوقيت المحلي (14:19 بتوقيت جرينتش؛ 15:19 بتوقيت جرينتش) لإطلاق المسبار في رحلة ستستغرق ست سنوات و3.5 مليار كيلومتر (2.2 مليار ميل). إلى وجهتها، بين مداري المريخ والمشتري.

يتوقع العلماء أن يكون الإقلاع مليئًا بالمفاجآت. من بين مليون ونصف كويكب معروف في النظام الشمسي، يبدو أن تسعة منها فقط تشترك في بعض خصائص Psyche، ومن بين تلك الكويكبات، يعد الجسم المستهدف هو الأكبر على الإطلاق، حيث يبلغ طوله حوالي 280 كيلومترًا (175 ميلًا) في أوسع نقطة له.

ويطلق عليه اسم 16 Psyche لأنه كان الكويكب السادس عشر الذي يتم اكتشافه في عام 1852، قالت الباحثة الرئيسية البروفيسور ليندي إلكينز تانتون من جامعة ولاية أريزونا: "الإثارة الكبيرة هي أننا سنذهب لرؤية نوع من العالم لم يسبق للبشر رؤيته من قبل".

وعندما تصل المركبة الفضائية إلى الكويكب في أغسطس 2029، ستدور على مسافات مختلفة - أقصرها حوالي 75 كيلومترًا (47 ميلًا) - لرسم خريطة لشكل العالم المعدني وفك بنيته الداخلية وتكوينه.