تجاوزت الـ 70 عاما .. نظام غذاء سيدة فرنسا الأولى يتحدى الشيخوخة

أثارت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون الكثير من الجدل برشاقتها ولياقتها على الرغم من عمرها فهي من محبي تناول الأطعمة الشعبية وتعتبرها سر رشاقتها ، وهو نظامها الغذائي الذي يتحدى الشيخوخة.

وفقا لموقع اكسبريس احتفلت بريجيت ماكرون بعيد ميلادها السبعين في أبريل ليتفاجأ الحاضرين بمظهرها الشبابي الذي يتحدى الشيخوخة





على الجانب الآخر قد أذهلت بريجيت ماكرون العالم مرة أخرى عندما رافقت زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تحية ملك وملكة بريطانيا خلال زيارتهما الرسمية فقد ارتدت بريجيت ماكرون تنورة أنيقة باللون الأزرق الداكن مزينة بأزرار على شكل مراسي. على الرغم من بلوغها عامها السبعين في 13 أبريل، إلا أن ماكرون لا تزال تترك الناس مذهولين بمظهرها الشبابي.

وتشتهر السيدة الأولى بإحساسها غير التقليدي بالأناقة، حيث تتحدى بدلات القوة التقليدية والألوان البسيطة من خلال ارتداء ملابس غير رسمية مثل الجينز الضيق والأحذية الرياضية التي تظهر ساقيها الطويلتين لإطلالات راقية ومتطورة

ومع ذلك، ليس أسلوبها أو لونها البرونزي هو ما يمنح بريجيت مظهرها الذي يتحدى الشيخوخة فهي تمارس التمارين الرياضية يوميا وتتجنب الوجبات السريعة وتستهلك 10 أنواع من الفواكه والخضروات يوميًا وتقضي الوقت في الكتابة والقراءة مع الحفاظ على نظام غذائي يتكون من اللحوم الخالية من الدهون والسلطات والأسماك.