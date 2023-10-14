طبيب يفقد أكثر من نصف وزنه برجيم خارق.. إليك خطته وطريقة تطبيقه

شارك طبيب يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في مانشستر الكثير من الجدل بفقدانه لأكثر من نصف وزنه باتباع نظام غذائي صحي وهو Fast 800 الغذائي وعلى الرغم من عمله في قطاع الرعاية الصحية وفهمه المهني لتأثير زيادة الوزن، إلا أن خيارات أسلوب حياته السابقة كان لها تأثير كبير على صحته.

ولكن بفضل برنامج Fast 800، تمكن باول من تغيير أسلوب حياته ورؤية فوائد الحياة الصحية.

وفقا لموقع اكسبريس أوضح “بافيل” كنت أعمل بعيدًا عن المنزل لمدة سبع ليال تقريبًا كل أسبوعين لبضع سنوات واعتدت على الطلب من قائمة الفندق، أو تناول شطيرة سريعة أثناء نوبة العمل المزدحمة، أو الوجبات السريعة.

ولفت قائلا أن النظام الغذائي الخاطىء الذي يتبعه لم يتركه يشعر بزيادة الوزن فحسب، بل جعله يشعر بالتعب بشكل لا يصدق

في يناير 2021، كان وزن باول 24 رطلاً و3 أرطال، وشعر بالاكتئاب إلى جانب معاناته من إرهاق ما بعد كوفيد. طلب المساعدة من طبيب نفساني سريري قدم له العلاج. الأمر الذي وصفه باول بأنه "نقطة تحول كبيرة".

مكّن العلاج باول من الشعور بالاستعداد للتعامل مع وزنه ، واستخدم خبرته الطبية وأبحاثه لاكتشاف عقار لإنقاص الوزن اسمه ساكسيندا. ومع ذلك، سرعان ما علم باول أنه بالإضافة إلى أدوية إنقاص الوزن، كان من الضروري للغاية أن يقوم بتحسين نمط حياته في نفس الوقت.

يعد برنامج Very Fast 800 أسلوبًا سريعًا لفقدان الوزن حيث يلتزم المشاركون بتناول 800 سعرة حرارية يوميًا ولمدة 12 أسبوعًا .