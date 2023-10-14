اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين باللجان النوعية بحلوان

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم مع آخرين، سبق الحكم عليهم، بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.

ووجهت النيابة العامة لـ 22 متهمًا في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، اتهامات بأنه على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.