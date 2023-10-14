عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 5 متهمين باللجان النوعية بحلوان

صدى البلد

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم مع آخرين، سبق الحكم عليهم، بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان. 
ووجهت النيابة العامة لـ 22 متهمًا في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، اتهامات بأنه على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

اعتصامي رابعة والنهضة الدائرة الأولى إرهاب اللجان النوعية المستشار محمد السعيد جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تحذر إسرائيل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. عمرو أديب يشن هجوما حادا على قوات الاحتلال| توك شو

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

حادث هز قلوب 4 محافظات .. تفاصيل مأساوية في انقلاب أتوبيس سوهاج

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

الأمم المتحدة: تقديرات بفرار الآلاف في غزة بعد الإنذار الإسرائيلي

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

موضوعات متعلقة

حرمني حقي وشهّر بسمعتي| كارثة زوجية أمام محكمة الأسرة .. تفاصيل ساخنة

كارنيهات أمنية مضروبة وشهادات مزيفة.. قرار جهات التحقيق ضد عصابة المزورين الأربعة

كان معدي بالصدفة.. تفاصيل إنهاء حياة شاب في مشاجرة بين عائلتين بالمرج

الموظف صدمها بجملة| الزوجة وقعت مُغمى عليها لحظة استخراج شهادة ميلاد ابنها

برعاية رئيس النيابة الإدارية.. اختتام دورة حماية حقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية

نهاية سائق برسالة عبر "الأبلكيشن".. تفاصيل

جريمة مخلّة بالشرف | قرار قضائي بشأن مسئولين بـ وزارة الزراعة

بسبب "البلح".. قرار من المحكمة بشأن قاتل زوج شقيقته بالواحات

ترشيحاتنا

تجاوزت الـ 70 عاما .. نظام غذاء سيدة فرنسا الأولى يتحدى الشيخوخة

استعداد روسيا للتدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. وموقف بوتين بشأن طوفان الأقصى|فيديو

التطبيق اليوم| بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع.. وتغريم هؤلاء 2 مليون جنيه

متحف الطفل ينظم احتفالية باليوم العالمي للفتاة.. اليوم

سرعة ترخيصها أو تسليم لوحاتها.. الداخلية تحذر أصحاب السيارات المتروكة بالشوارع

اليوم العاشر والأخير.. الهيئة الوطنية تواصل تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضها تليفزيونياً.. تعرف على أحداث أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة "

أصغر متجر في العالم يثير جدل لن تتوقع السبب .. ما القصة؟

فى ذكري وفاته.. سر رفض محمود ياسين ترشيح شهيرة لأعماله وحقيقة اصابته بالزهايمر

إعلان لعجوز مع بيتزا.. يورط مطعماً ويثير جدل رواد السوشيال ميديا

فيديو

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ