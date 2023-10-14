مستحيلة تماما.. بوريل يعلق على دعوة الاحتلال الإسرائيلي إجلاء سكان غزة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم السبت، إن دعوة إسرائيل لإجلاء سكان شمال غزة "مستحيلة تماما".

وقد أعلنت الأمم المتحدة منذ وقت قليل، نزوح أكثر من 400 ألف فلسطيني داخليًا في غزة قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

مضيفة أن التقديرات تظهر أن عشرات الآلاف في غزة فروا بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء.

ذكرت قناة العربية أن العدوان الإسرائيلي علي غزة خلف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 256 شهيدا و 1788مصابا وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق بأنه تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرقي غزة بعد استهدافه من قبل الاحتلال بالفوسفور الأبيض.