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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام عباس يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى.. 4 نوفمبر

هشام عباس
هشام عباس

يحيى الفنان هشام عباس حفلا غنائيا يوم 4 نوفمبر المقبل فى أبو ظبى، وذلك وسط إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا. 

ويشدو هشام عباس بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور فى أبو ظبى، ولعل من أبرز هذه الأغانى “صينى” و"تعالى جنبى" و"ماتبطليش". 

هشام عباس 

واحتل حفل هشام عباس عبر برنامج sold out المركز الأول ضمن البرامج الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it، والتي تضم 10 مراكز.

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وكشف الفنان هشام عباس عن أعماله الفنية المقبلة، والتي يحضر لها في الوقت الحالي، كما تطرق إلى كواليس مشاركته في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بدورته الـ31، والذي انتهت فعالياته خلال الأيام القليلة الماضية، وقد حقق نجاحا كبيرا.

وقال هشام عباس، في لقاء خاص مع كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري، إن قلعة صلاح الدين الأيوبي مكان تاريخي مهم، ويتناسب مع الأحداث الفنية، ويتسع للعديد من المهرجانات الفنية.

وأضاف أنه يقوم حاليًا بالتحضير لألبوم غنائي جديد، وانتهى من تسجيل 5 أغانٍ جديدة، مشيرًا إلى أنه يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم: عزيز الشافعي، وحسن دنيا، وأيمن بهجت قمر، ومحمد يحيى، والموزع أسامة عبد الهادي. 

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