شاهد| استشهاد رضيعة في قطاع غزة

لم يسلم الرضع من آلة البطش الإسرائيلية التي تستهدف كل شئ في قطاع غزة، واستشهدت طفلة رضيعة من عائلة نوفل ووضعت بجوار أمها الشهيدة أيضا بعد ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في القطاع.

وعلقت وزارة الخارجية الفلسطينية على مقطع فيديو يظهر فيه جثمان الطفلة الرضيعة يوضع جوار جثمان أمها بالقول "مجزرة عائلة نوفل: الأم هي الأمان دائما في الحياة، وفي غزة تكون هي أيضا الأمان حتى في الموت!".

وأضافت "الفيديو لرضيعة، من أصغر شهداء قطاع غزة ، وهي توضع بجانب أمها الشهيدة حيث ارتقوا مع بقية أفراد العائلة في قصف آلة الحرب الإسرائيلية منزلهم فوق رؤوسهم".

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتوصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة “طوفان الأقصى” ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي حذر فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال قوافل النازحين وتسبب في مجزرة جديدة.