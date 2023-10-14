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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

230 ناشطا فلسطينيا.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال وملاحقة رجال المقاومة

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه اعتقل أكثر من 230 ناشطا تابعا للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ اندلاع الصراع بين المقاومة والجيش السبت الماضي.

ومنذ وقت قليل، أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد 256 وإصابة نحو 1788 آخرين، إثر العدوان الإسرائيلي على غزة خلف  خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة في غزة  أعلنت في وقت سابق أنه تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرقي غزة بعد استهدافه من قبل الاحتلال بالفوسفور الأبيض.

وفي هذا الصدد، أطلقت زوارق الاحتلال من جديد قذائف تجاه شاطئ غزة، بحسب ما ذكرت إذاعة النور اللبنانية.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 32 فلسطينيا من جميع أنحاء الضفة الغربية حتى صباح اليوم.

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