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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم قياديان بحماس.. الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من نابلس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 اعتقال ستة فلسطينيين بينهم قياديان بحركة حماس، خلال حملة مداهمات بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية الإخبارية، نقلا عن مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم مدينة نابلس من عدة محاور، وشن حملة مداهمات لمنازل قياديين وأسرى محررين بعدة أحياء، واعتقلت القياديين بحركة حماس الأسيرين المحررين عدنان عصفور وأحمد عواد.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسير المحرر محمد سمارة والشاب عدنان العقاد والشاب أشرف حج محمد من منازلهم بمدينة نابلس، والشاب محمود رزق الله من منزله ببلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتوصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي حذر فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال قوافل النازحين وتسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش القطاع حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.

الضفة الغربية حماس العدوان الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى غلاف غزة الحدود المصرية

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