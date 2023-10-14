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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد في جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تقام ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد في جامعة القاهرة صباح غد، الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية.

يأتي ذلك فى إطار الندوة التثقيفية الثامنة والأربعين، للاحتفال بالذكرى الـ "50" لانتصارات أكتوبر المجيدة، بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر.

ويشهد الاحتفالية قيادات الجامعة والأساتذة والطلاب من مختلف الكليات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر سيظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال شاهدة على قوة الجيش المصري العتيد وإرادته، ودرسًا في الانتماء وحب الوطن والتضحية في سبيل الله من أجل الوطن.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن نصر أكتوبر العظيم هو مصدر إلهام للشباب لتعلم أسس العمل الجماعي وفرق العمل، والقيادة الفعالة، والتي أدت لتحقيق الهدف المنشود بنجاح.

 وأكد أن حرب أكتوبر جسدت تلاحم الشعب والجيش بصورة رائعة، واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم، أن تجتاز كل العوائق التي تصور أعداء الوطن أنها ستقف حائلا منيعا أمام هدف مصر لتحرير كامل ترابها واستعادة كرامة الأمة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تزينت مع بداية شهر أكتوبر بأعلام مصر، كما نظمت كليات الجامعة عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، وذلك في إطار حرص الجامعة لتعريف طلابها بقيمة هذا النصر الذي حطم أسطورة جيش الاحتلال الذى لا يقهر، وأثبت للعالم أجمع أن جند مصر هم حقيقة خير أجناد الأرض.

أكتوبر المجيد أكتوبر المجيدة الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر الدكتور محمد الخشت اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

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