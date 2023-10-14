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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشال جثامين شهداء من شقة سكنية قصفها الاحتلال في حي الشيخ رضوان

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة تدفن الناس تحت الأنقاض

بعد أن استهدف طيران الاحتلال غزة بالقصف العنيف  صباح اليوم، جرى انتشال جثامين شهداء من شقة سكنية قصفها الاحتلال في حي الشيخ رضوان بغزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما وصلت  جثامين 3 شـــهـداء لمشفى ناصر في قصف منزل عائلة الأغا قرب مسجد السقا وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال سوق مخيم النصيرات قبل قليل في استمرار لاستهدافه المدنيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي واصلت قصفها منذ قليل على المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية المحتلة أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاماً) في أريحا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصل مستشفى أريحا الحكومي مصاباً برصاصة في الرأس.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان 1900 شهيداً ونحو 7696 جريحا، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة، هذا غير شهداء الضفة الغربية المحتلة الذين اسقطهم رصاص الاحتلال بالعشرات.
 

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