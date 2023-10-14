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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يهاجم أهدافًا لحزب الله جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة هدف تابع لحزب الله في جنوب ‎لبنان ردا على إطلاق من لبنان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وذكر الجيش أنه استهدف عدد من المسلحين الذين حاولوا التسلل عبر الحدود.
 

كما قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت إنه قصف هدفا تابعا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان ردا على "اختراق أجسام جوية مجهولة إسرائيل" وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم اعتراض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا، مشيرة إلى أن نظام صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للبروتوكول الاعتيادي.
 

إطلاق النار السبت الدفاع الإسرائيلية اليوم السبت صفارات الإنذار طائرة مسيرة مسيرة إسرائيلية

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