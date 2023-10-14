خوفا من الإبادة.. الآلاف يفرون من غزة إلي المناطق الجنوبية| شاهد

مع استمرار الصراع بين فلسطين وإسرائيل، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقطع فيديو يظهر "فرار آلاف الأشخاص إلى جنوب غزة قبيل اجتياح قطاع غزة المحاصر براً".



ووفقا التقارير، أصدر الجيش الإسرائيلي "أمر إخلاء جماعي" أمس الجمعة، حيث طالب فيه جميع سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء إلى المنطقة الجنوبية خلال 24 ساعة.

إدانة عربية ودولية

وذكرت تقارير سابقة أن "أمر الإخلاء" الذي أصدره الجيش الإسرائيلي إلى غزة أثار انتقادات شديدة من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وأطراف أخرى. وأصدرت الجامعة العربية بيانا أمس الجمعة، أدانت فيه طلب إسرائيل إخلاء سكان شمال قطاع غزة إلى الجنوب، معتبراً ذلك "جريمة حرب جديدة" ترتكبها إسرائيل، ودعت المجتمع الدولي إلى الاتحاد لوقف تصرفات إسرائيل.

حرب نفسية

وذكرت وكالة فرانس برس أيضا، أن الأمم المتحدة حثت إسرائيل على سحب دعوتها لـ 1.1 مليون مدني في شمال مدينة غزة للانتقال إلى جنوب غزة في غضون 24 ساعة.



بالإضافة إلى ذلك، نقلت العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية رد المكتب الإعلامي للمقاومة الفلسطينية، حيث أفاد بأن هذه "دعاية كاذبة" و"حرب نفسية" من قبل إسرائيل، ودعت الفلسطينيين إلى عدم تضليلهم.