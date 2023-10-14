مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يشاركان في حملة التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين

قالت الإعلامية لميس سلامة من خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية صدى البلد، إن المصريين رفعوا شعار “نقطة دماء تساوي حياة” في جميع أنحاء الجمهورية منذ انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم وهذا لصالح الشعب الفلسطيني والذي انطلقت من أمس وقد قادها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومنها مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.

ولفتت الى أن الشعب المصري يضرب به المثل لدعمه للقضية الفلسطينية ويتوافق موقف الشعب المصري مع موقف القيادة السياسية والتي تدافع بكل قوة عن القضية الفلسطينية، وكان ذلك واضح فيما عكسته القيادة السياسية.

بمشاركة عدد من المتطوعين

وأشارت سلامة، إلى انه منذ أمس وقد أنطلقت فاعليات حملة التبرع بالدم على مستوي محافظات الجمهورية برعايا التحالف الوطني للعمل التنموي وعدد من الجمعيات الخيرية وبالفعل تواجد الشباب وفرق تلقي الدم بالميادين المحددة للتبرع بالدم، بمشاركة عدد من المتطوعين.

كما شهدت سيارات نقل الدم التابعة للحملة إقبال عدد كبير من المواطنين على التبرع لدعم الأشقاء في فلسطين.