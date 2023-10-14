رئيس الوزراء يتفقد عدد من مشروعات بورسعيد الصناعية .. اليوم

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم ،عدد من مشروعات المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد ويرافقه وزير التجارة والصناعة المهندس احمد سمير و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من المسئولين.

وتشهد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة.

ومن بين هذه المشروعات مصنع إنتاج الغازات الذي يُقام على مساحة ألف متر مربع، و يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.

كما تضم المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز للإطارات، بإضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار.



وتضم المنطقة الصناعية مصنع لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد.