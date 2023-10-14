المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الطواقم الطبية ستبقى في أماكنها

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة جريمة الاحتلال الجديدة بتهديده بعض المرافق الصحية في مدينة غزة والشمال، ومطالبتها بالإخلاء باتجاه جنوب القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان له أن هذه التهديدات انتهاك واضح لقواعد القانون الإنساني، وضرب بعرض الحائط للحماية المنصوص عليها لهذه المرافق كأعيان مدنية.

وأكدت أنها تهديدات مرفوضة كونها تعني حكما بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى المتواجدين بهذه المرافق، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”.

كما حمل المجتمع الدولي ومنظماته المعنية، وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة، المسئولية عن أي محاولة للمس بهذه المرافق الصحية، خاصة أن إحداثياتها مزود بها الاحتلال والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.

وختم البيان: “ولن تكون هناك أي استجابة لتهديدات الإخلاء، وستبقى الطواقم الطبية في أماكنها تمارس دورها الإنساني وواجبها المهني تجاه المرضى والجرحى”.