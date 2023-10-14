بعد التهديد الإسرائيلي لهم.. مستشفى "العودة": مصرون على البقاء وتقديم الخدمة

أكدت إدارة مستشفي العودة في غزة ان طاقمها الطبيّ يُصر على البقاء داخل المستشفى وتقديم الخدمة للمرضى، دون الانصياع للتهديدات الإسرائيلية بإخلائها تمهيدًا لقصفها.

وشددت إدارة المستشفي الفلسطينية قائلة : يستحيل نقل المرضى والمصابين.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أدان جريمة الاحتلال الجديدة بتهديده بعض المرافق الصحية في مدينة غزة والشمال ومطالبتها بالإخلاء باتجاه جنوب القطاع.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان له أن هذه التهديدات انتهاك واضح لقواعد القانون الإنساني، وضرب بعرض الحائط للحماية المنصوص عليها لهذه المرافق كأعيان مدنية، وهي تهديدات مرفوضة كونها تعني حكما بالإعدام على ألاف الجرحى والمرضى المتواجدين بهذه المرافق بحسب ماذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا .

كما حمل المجتمع الدولي ومنظماته المعنية وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة المسئولية عن أي محاولة للمس بهذه المرافق الصحية، خاصة أن إحداثياتها مزود بها الاحتلال والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.

وختم البيان : ولن تكون هناك أي استجابة لتهديدات الإخلاء، وستبقى الطواقم الطبية في أماكنها تمارس دورها الإنساني وواجبها المهني تجاه المرضى والجرحى