حمادة هلال يطالب المصريين بالتبرع لغزة

وجه الفنان حمادة هلال، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحث بأهمية التبرع للمتضررين في غزة، وشارك طرق كثيرة للتبرع.

واستهدف طيران الاحتلال سوق مخيم النصيرات قبل قليل في استمرار لاستهدافه المدنيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي واصلت قصفها منذ قليل على المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة.

يعد ذلك لحالة العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة بزعم تدمير حماس.

وقام طيران الاحتلال بقصف منزل وسط خانيونس، وقبلها قامت طائرات الاحتلال الحربية باستهداف منزل في منطقة الفاخورة بمعسكر جباليا.