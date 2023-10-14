أمانة "مصر أكتوبر" بالإسكندرية تشارك في حملة التبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني

أطلقت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، حملة موسعة، اليوم الجمعة، للمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح المصابين من الشعب الفلسطيني، جراء القصف الوحشي للإحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، وذلك في محافظة الإسكندرية؛ وذلك تضامناً مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لحزب مصر أكتوبر، وإعلان الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، التبرع بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق.

وشارك في حملة التبرع بالدم، عدد من أعضاء وقيادات أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، وهم محمد حلمي، مساعد الأمين العام الحزب بالمحافظة، ومروة حافظ أمينة أمانة المرأة للحزب بالمحافظة، والدكتورة راندا أمينة أمانة الصحة للحزب بالمحافظة، والمهندس أحمد محمود، أمين أمانة العمل الجماهيري للحزب بالمحافظة، وأشرف رزيق، أمين أمانة الصيادين للحزب بالمحافظة.

وأكد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن التبرع بالدم واجب علي كل مواطن قادر علي التبرع، مؤكدا دعم مصر قيادة وشعبا للأخوة في فلسطين ضد ما يتعرضوا له من عدوان غاشم.

وأضاف "حلمي"، في تصريحات له اليوم، أن هذه الحملة تم تنظيمها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأشار الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إلي أن أعضاء الحزب بجميع أقسام المحافظة قاموا بالمشاركة في هذه الحملة، وأيضا أمانات الشباب والمرأة والعمل الجماهيرى والصيادين وغيرهم، لافتا إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة لإنهاء العنف الواقع بغزة، والوصول إلى السلام، خاصة وأن العنف لن يوصلنا إلا إلى الدمار والخراب.

وكان قد أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى عن دعم الحملة للشعب الفلسطيني ومساندتهم في ظل الأوضاع الحالية، لافتا إلى تبرعهم بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق.

ويذكر أن أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد أطلقوا اليوم حملات موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة"، بمختلف المحافظات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، تضامناً مع أهالينا الفلسطينيين.