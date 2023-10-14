لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

تشهد الأرض ظاهرة فلكية ستحول النهار إلى ظلام دامس لمدة تزيد عن 5 ساعات مستمرة وذلك بعد ظهر اليوم.

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قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي إن الكسوف الحلقي للشمس الذي تشهده الكرة الأرضية يوم السبت المقبل في الساعة الخامسة و3 دقائق و38 ثانية مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا.



وأوضح القاضي، أن هذا الكسوف هو آخر كسوف للشمس في العام الحالي، ولن يرى في مصر والوطن العربي، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام 1445 .