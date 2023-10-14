الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي دمر أكثر من 1300 مبني في غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1300 مبنى بغزة دمر جراء العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وفي سياق متصل؛ حذر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط من وقوع "كارثة حقيقية" في غزة بالنظر إلى التحديات الكثيرة التي قال إنها تواجه عمل الطواقم الطبية على الأرض.

كما شدد الدكتور المنظري على ضرورة أن تتدخل جميع الجهات- سواء منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الإغاثية غير الأممية والدول والقيادات السياسية- بهدف منع وقوع هذه الكارثة.

وجدد التحذير من أن النظام الصحي في غزة أوشك على الانهيار مبينا أن عدد المصابين والوفيات في ازدياد مستمر حيث فاقت مقدرة النظام الصحي في غزة وان معظم المستشفيات في غزة- وأكبرها مستشفى الشفاء- قد وصلت تقريبا إلى طاقتها الاستيعابية.

وبين أن غرف العناية المركزة غير متوفرة وغرف العمليات مليئة وهي تعمل على مدار الساعة إضافة إلى ذلك هناك نقص في المستلزمات الطبية والدم ومشتقاته، هناك نقص في إمدادات المياه والوقود والكهرباء.