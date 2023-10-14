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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبيرة اقتصادية: الركود قصير الأجل أفضل للمستثمرين من الهبوط الناعم

صدى البلد

أعربت كبيرة الاقتصاديين لدى Manulife Investment Management فرانسيس دونالد عن اعتقادها أن الهبوط الناعم قد يتسبب في مشاكل أكثر للمستثمرين مقارنة بالركود الاقتصادي قصير الأجل.

وقالت دونالد في تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية إنه مع صدمة مستوى الأسعار في العامين الماضيين، فإنه لن يتم خفض معدلات الفائدة إذا لم يبدأ معدل البطالة في الارتفاع، معربة عن اعتقادها أن البنك الفيدرالي الأمريكي لن يخفض الفائدة بدون ركود اقتصادي

ويرى بعض الاقتصاديين أن ركود الاقتصاد الأميركي مسألة حتمية، فيما يرى البعض الآخر أنه من الممكن تجنبه، بينما تعتقد دونالد أن الركود قادم.

وبالنسبة لها فإن النقطة الأهم هي أن هناك توافق في الآراء بأن الاقتصاد سيواجه صعوبة في أن يتسارع مجدداً انطلاقاً من تلك النقطة. 

وشددت دونالد على أن المدخرات الزائدة لدى المستهلكين قد نفدت، كما أن حالات التخلف عن السداد وصلت الى مستويات مرتفعة، فيما أن سوق الإسكان متجمد كلياً، لذلك فهي ترى أنه من الصعب نمو الاقتصاد بنسبة فوق 0.0%.

على الجانب الآخر، ترى دونالد أن البديل وهو -الهبوط الناعم- سيكون أسوأ، إذ أن الاقتصاد لا يتباطأ بشكل كاف لإقناع الفدرالي بتحويل مساره، وأن الركود الاقتصادي قصير الأجل هو الشيء الوحيد الذي سيستدعي خفض الفائدة.

وواصلت: الهبوط الناعم وبيئة التضخم المصحوب بالركود حيث لا يحدث نمو ولا يؤدى إلى قيام الفدرالي بخفض الفائدة هي بيئة أسوأ بالنسبة للمستثمرين.

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