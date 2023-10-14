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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: أمن لبنان مهم لطهران وندعم مقاومة الشعب الفلسطيني

ارشيفي
ارشيفي

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أن الإعلان عن ساعة الصفر لأي إجراء مقبل في حال استمرار جرائم كيان الاحتلال هو بيد المقاومة.

وذكر وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحفي له : إيران تدعم بشكل كامل مقاومة الشعب الفلسطيني لمواجهة جرائم كيان الاحتلال.

وأضاف عبد اللهيان: المقاومة لديها الإمكانيات الدفاعية وسنقوم بالإجراءات الدبلوماسية لوقف العدوان ورفع الحصار.

وتابع: الكيان الصهيوني يعيش أسوأ حالاته اليوم ومعركة طوفان الأقصى أثبتت ذلك.

واستطرد : الموقف الأميركي المساند للاحتلال يثبت أن الكيان المزيف على وشك الانهيار. 

وأتم وزير الخارجية : أمن لبنان مهم لإيران ويمكن تصور أي احتمال بشأن فتح جبهة جديدة بما يتناسب والظروف.

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