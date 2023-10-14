عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال نصف ساعة.. آلاء عثمان تفاجئ متابعينها بسر وصفاتها في الأكل

الأء عثمان صانعة
الأء عثمان صانعة محتوي

قالت آلاء عثمان صانعة محتوي إنها تعلمت الطبخ من والدتها فكانت محبة لصنع جميع أنواع الطعام في المنزل ولا ترغب في شراء الأطعمة من الخارج.

فى خلال نصف ساعة

 

وأضافت عثمان، خلال لقائها بيرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة أنها قادرة على  فن إدارة المنزل و تستطيع ترتيب أولوياتها ويمكن أن تنتهي من عمل وجبات لعزومة خلال نصف ساعة أو ساعة نظرا لترتيبها للطعام بشكل مرتب وجيد.

 

وأوضحت صانعة محتوي، أنها تجيد صنع الحلويات وجميع أنواع الأطعمة، وعرض برنامج صباح البلد بعض الأطعمة لها ومنها الشكشوكة التركي، والكاب كيك، أطباق اللوبيا بالارز، نصاحة ان ترتيب الطعام هو سر الأنتهاء من الطبخة فى وقتا أسرع وباحترافية.

 

عمل وجبات الأء عثمان تجيد صنع الحلويات أنواع الأطعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

رد حاسم.. هل منع ليفربول لاعبيه من دعم القضية الفلسطينية؟

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسئولية أي خطوة قد يقوم بها ‎حزب الله

مسافة السكة.. استعدادات مؤسسة «أبو العينين» بقافلة الدعم لشعب فلسطين| صور

ارتفاع عدد شهداء الضفة.. الاحتلال يواجه الفلسطينين بالقتل والإبادة في كل مكان

الهلال الأحمر الفلسطيني: المستلزمات الطبية في غزة مهددة بالنفاد

طمنوني على ماما.. طفلة فلسطينية تسأل عن مصير والدتها بعد قصف منزلهم في غزة

إيران: الكيان الصهيوني يعيش أسوأ حالاته اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامتان تظهر على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

في عيد ميلادها… إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

احترس من الصداع النصفي إذا كنت تمارس هذه العادات.. الأخيرة أخطرهم

للمرة الثانية| خطوبة ابنة مالك طيور الجنة.. لم تتجاوز 16 عاما

فيديو

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ