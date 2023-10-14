خلال نصف ساعة.. آلاء عثمان تفاجئ متابعينها بسر وصفاتها في الأكل

قالت آلاء عثمان صانعة محتوي إنها تعلمت الطبخ من والدتها فكانت محبة لصنع جميع أنواع الطعام في المنزل ولا ترغب في شراء الأطعمة من الخارج.

فى خلال نصف ساعة

وأضافت عثمان، خلال لقائها بيرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة أنها قادرة على فن إدارة المنزل و تستطيع ترتيب أولوياتها ويمكن أن تنتهي من عمل وجبات لعزومة خلال نصف ساعة أو ساعة نظرا لترتيبها للطعام بشكل مرتب وجيد.

وأوضحت صانعة محتوي، أنها تجيد صنع الحلويات وجميع أنواع الأطعمة، وعرض برنامج صباح البلد بعض الأطعمة لها ومنها الشكشوكة التركي، والكاب كيك، أطباق اللوبيا بالارز، نصاحة ان ترتيب الطعام هو سر الأنتهاء من الطبخة فى وقتا أسرع وباحترافية.