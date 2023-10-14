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توك شو

عوض تاج الدين: المشروع القومي للبلازما مهم وإستراتيجي

مستشار رئيس الجمهورية
مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقاية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المشروع القومي للبلازما مشروع مهم جدا واستراتيجي واستغرق جهدا كبيرا طبيا وفنيا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى صار مشروعا حقيقيا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن البلازما يشكل 55% من نسبة الدم ومعظمه مياه، إضافة إلى مواد حيوية مفيدة لحياة الإنسان مثل الألبومين ومواد التخثر والتجلط ومواد مناعية كثيرة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن البلازما يحتاج إليها المصابون بأمراض كثيرة مثل الهيموفيليا والنزيف، وكانت الدولة المصرية تستورد مشتقات البلازما من الخارج رغم أهميتها وأنها لا بديل لها وضرورة إتاحتها للمرضى وتوفر هذه الأدوية بصورة مستمرة لأنها تساوي حياة كثير من المرضى. 

المشروع القومي للبلازما مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الاولي المصرية البلازما توك شو صدى البلد

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