عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وادانة الجرائم الصهيونية..

وزير خارجية إيران: طهران والرياض متفقتان على دعم الشعب الفلسطيني

عبداللهيان
عبداللهيان

 أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان ان طهران والرياض متفقتان على دعم الشعب الفلسطيني وادانة الجـ.ـرائم الصهيونية بحق المدنيين


وذكر الوزير الإيراني في مؤتمر صحفي له ان ما يُتناول حول تطبيع العلاقات بين السعودية وكيان العـ.ـدو الآن أُزيح عن الطاولة بشكل تام في ظل العـ.ـدوان على غزة


وقال أيضا : بعد لقائي قادة المقاومة في المنطقة أدركت  أنه في حال اتخذت المقاومة القرار من أجل الرد على الكيـ.ـان الصهيوني فالرد سيُندم الجميع وسيغير خارطة الأراضي المحتلة


وتابع : أمن لبنان مهم للجميع وبالنسبة لإيران ومن الممكن تصور أيّ احتمال بشأن فتح جبهة جديدة بما يتناسب والظروف

واستطرد : قادة المقاومة متماسكون وينسقون معاً بشكل ممتاز وهم حددوا جميع السيناريوهات معاً ويدهم على الزناد

واكمل: الرد من المقاومة سيجعل الكيان والجميع يندمون وسيغير خارطة الأراضي المحتلة


وأوضح عبد اللهيان ان عمليات "طوفان الأقصى" جاءت كرد عفوي على جرائم الاحتلال المتمادية

وبين قائلا  : ما نراه من تهجير قسري في غزة يدل على أن الاحتلال يعيش في حالة تخبط وصدمة غير مسبوقة والعجز عن استعادة مستوطناته

وأضاف :  نصر الله رجل الميدان ولطالما كان له الدور الأبرز في تحقيق أمن لبنان والمنطقة وستحدث الخطوات التي ستتخذها المقاومة زلزالاً كبيراً بالنسبة للكيان الصهيوني

وزاد: المقاومة الفلسطينية تحظى بإمكانات واسعة لإظهار رد قوي
 

وذكر كذلك: سيكون لدي لقاء مع ممثل الأمم المتحدة وسأتحدث معه عن فرصة إطلاق مبادرة سياسية للحل

واردف قائلا : متحدون مع حلفائنا في المنطقة ونحن لم ولن نحدد بتاتاً ما يجب أن يقوم به أصدقاؤنا في المنطقة
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

رد حاسم.. هل منع ليفربول لاعبيه من دعم القضية الفلسطينية؟

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الإيراني: أمن لبنان مهم لطهران وندعم مقاومة الشعب الفلسطيني

من لبنان.. وزير خارجية إيران يهدد إسرائيل

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسئولية أي خطوة قد يقوم بها ‎حزب الله

مسافة السكة.. استعدادات مؤسسة «أبو العينين» بقافلة الدعم لشعب فلسطين| صور

ارتفاع عدد شهداء الضفة.. الاحتلال يواجه الفلسطينين بالقتل والإبادة في كل مكان

الهلال الأحمر الفلسطيني: المستلزمات الطبية في غزة مهددة بالنفاد

طمنوني على ماما.. طفلة فلسطينية تسأل عن مصير والدتها بعد قصف منزلهم في غزة

إيران: الكيان الصهيوني يعيش أسوأ حالاته اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب العنصرية.. معرض فرانكفورت للكتاب يلغى تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى

علامتان تظهر على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

في عيد ميلادها… إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

احترس من الصداع النصفي إذا كنت تمارس هذه العادات.. الأخيرة أخطرهم

فيديو

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ