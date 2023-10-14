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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

في نسخته الثالثة.. تفاصيل مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية| فيديو

صدى البلد

كشف حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، تفاصيل مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية النسخة الثالثة، قائلًا إنه بالأمس، تم إطلاق ماراثون كأول فعالية بمشاركة أكثر من 12 جنسية مختلفة عبارة عن 1000 متسابق في الممشى السياحي أشهر معالم مدينة الغردقة.

وأضاف "خلف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن مهرجان البحر الأحمر يتضمن أكثر من فعالية منها ما سيبدأ في دهب ويختتم في البحر الأحمر ومنا ما سيبدأ في شرم الشيخ ويختم في البحر الأحمر، وكلها أحداث رياضية متميزة جدا بمشاركة كبرى الشركات العالمية.
 

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، أن المهرجان ينتهي في شهر إبريل المقبل، والأحداث مختلفة وكل حدث مستقل بذاته، وهذه الأحداث تربط أكثر من 10 محافظات ببعض، ومسافات السباقات والماراثون ستكون أكبر من ذلك وهناك سباق للطائرات الشراعية وغيرها من الفعاليات المهمة، ولدينا 13 شركة مشتركة على مستوى العالم لديها مواقع إخبارية وإعلانية تصل للعالم كله وبدأنا الترويج لكل حدث على حدة حتى يزيد عدد المشتركين. 

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