داكر عبداللاه: توجه الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع يحد من آثار التضخم

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ، وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات خفض أسعار بعض المجموعات السلعية الذي بدأ تفعيله رسميا اليوم السبت بالتنسيق بين الحكومة، واتحاد الغرف التجارية، و اتحاد الصناعات والسلاسل الغذائية ، يعتبر قرارا مهما جدا في هذا التوقيت في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على ارتفاع اسعار السلع بشكلٍ عام والغذائية التي تهم كل مواطن بشكلٍ خاص .

وأشاد المهندس داكر عبد اللاه، بتوجه الحكومة لفرض مزيد من الرقابة على الأسواق ووصول السلع والمنتجات إلى المواطن بسعرها العادل بدون مغالاة من البعض .

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه، أن العالم كله حاليا في وضع إقتصادي طارئ وصعب نتيجة الحروب الدائرة في روسيا وأوكرانيا والتصعيد والعنف الدائر من قبل اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الذي أحدث توترات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى وجود تراجع في النمو الاقتصادي العالمي وكل هذا يتطلب إجراءات استثنائية وغير تقليدية مثل وضع تسعيرة جبرية لبعض السلع والمنتجات الأساسية بعد إعداد دراسات متخصصة وعادلة لتكلفة انتاجها حتى لا تحدث مغالاة في أسعارها على المواطن الذي يعاني من تبعات الاقتصاد العالمي غير المستقر وينعكس عليه ذلك في تلبية احتياجاته الاساسية .

وناشد داكر عبد اللاه، بضرورة مساندة الحكومة للقطاع الخاص والمصنعين في مصر من خلال تدبير العملة الاجنبية لاستيراد مستلزمات الانتاج بشكل أكبر لتلبية احتياجات المستهلكين، خاصة أن هناك العديد من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها حاليا في ظل نقص الخامات ومستلزمات الانتاج نتيجة لمشكلة تدبير العملة في استيراد مستلزماتها من الخارج .

وأشاد داكر عبد اللاه، بخطة الحكومة في العمل على خفض أسعار السلع الاساسية للمواطنين مؤكدا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تدرك التحديات التي تواجه المواطن وتعمل ليل نهار على إيجاد حلول لها لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن وهذا توجه محمود من قبل الدولة .