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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز الثالث والرابع.. تعليم البحر الأحمر يسطع في مسابقة الكاريكاتير الوطنية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إنجازات تعكس الروح الفنية والإبداعية للشباب في منطقة البحر الأحمر، تمكن طلاب المدارس الحكومية في المنطقة من تحقيق نجاحات كبيرة في مسابقة الكاريكاتير الوطنية. أعلن هشام منير، وكيل التعليم بالبحر الأحمر، عن فوز الطالبة نور مصطفى أحمد من مدرسة القصير الرسمية لغات بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية. بينما حصلت الطالبة ملك الأسد أحمد على، من مدرسة القصير الثانوية للبنات، على المركز الرابع في نفس المسابقة المرموقة.

 

وفي تصريحاته، قدم وكيل المديرية التهاني الحارة للطالبتين على هذه الإنجازات المذهلة. ولفت الانتباه إلى الجهود الجبارة التي بذلها الطلاب والمعلمون في المدارس الحكومية بالبحر الأحمر، مما أثمر عن تفوق وتميز في هذه المسابقة الوطنية الهامة.

 

وأشاد منير بدعم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي ساهم بشكل كبير في دعم العملية التعليمية في المنطقة. وأكد أهمية هذا الدعم في تشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.

 

**المنافسة والابتكار: طريقنا نحو النجاح**

 

تجسد هذه الإنجازات روح المنافسة الشريفة والإبداع في المدارس بمنطقة البحر الأحمر. تعكس هذه النتائج الاستثنائية التزام الطلاب والمعلمين بتحقيق التميز والتفوق في مجال الفنون البصرية.

 

**تقدير وامتنان**

 

يتقدم فريق التعليم في البحر الأحمر بالشكر والتقدير إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على دعمه اللا محدود للعملية التعليمية. ويعد هذا الدعم الحكيم سببًا رئيسيًا في تحفيز طلابنا وإلهامهم لتحقيق النجاحات والتميز في مختلف المجالات الفنية والأكاديمية.

 

 

تُعَدُّ هذه الإنجازات البارزة في مسابقة الكاريكاتير نموذجًا لروح التنافس والإلهام التي تميز طلاب المدارس في البحر الأحمر. تجسد هذه الإنجازات التزام المنطقة برعاية المواهب الشابة وتشجيعها على تحقيق أهدافها وتحقيق النجاح في المستقبل.

تعليم البحر الأحمر مسابقة الكاريكاتير الإبداع الفني المنافسة الوطنية التميز الطلابي

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