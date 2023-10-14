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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

قصة استشهاد أول فنان فلسطيني في قصف غزة

صدى البلد

استشهد الفنان الفلسطيني علي عبدالله حسن نسمان بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".


 

كان آخر ما كتبه  الفنان الراحل عبر موقع “ إكس ”  قائلاً : “لازلنا نرابط وسنظل نرابط إما النصر وإما الشهادة. ورحم الله السابقين”.


 وبعد إتمام عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، ردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطينيا بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

   وولد  الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبدالله حسن نسمان في غزة بتاريخ 15 أبريل 1985 وينحدرُ من شمال مدينة غزة وقد قضى هناك سنين عمره.

 أنهى   الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبدالله حسن نسمان  الثانوية العامة وحصل بعد ذلك على شهادة البكالوريوس في إدارة المال والأعمال وحصل على الدبلوم في إدارة المنظمات. 

 

عمل  الفنان الفلسطيني الراحل علي عبدالله حسن نسمان  في مجال النجارة وشارك في عدة مسلسلات فلسطينية بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وكان آخر أعمال  الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبدالله حسن نسمان مسلسل شارع نصر جلبوع  الذي طُرح عام 2022، كما شارك أيضًا في مسلسل بوابة السماء عام 2017، ومسلسل الروح عام 2014.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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