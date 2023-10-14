حملات نظافة مستمرة لتجميل شوارع وأحياء مدينة الغردقة

قام حي شمال برئاسة اللواء أحمد مهدي وحي جنوب برئاسة اللواء محمد صلاح بحملات نظافة مكثفة في أماكن متعددة بمدينة الغردقة الساحلية.في إطار جهودها المستمرة لتحسين البيئة وتوفير أماكن نظيفة وجميلة للمواطنين والزوار.

تحقيق النظافة وتحسين البيئة

تندرج هذه الحملات في إطار المتابعة الميدانية والمستمرة لأعمال النظافة اليومية بتوجيهات من اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة، الذي أكد على أهمية تكثيف حملات النظافة والاهتمام المستمر بنظافة الأماكن العامة. وتمت هذه الحملات بالتنسيق الفعّال مع جمعية هيبكا، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية وواضحة في تجميل المدينة وجعلها أكثر نظافة وجاذبية.

الأماكن المستهدفة

قام حي شمال برفع المخلفات الزراعية والقمامة أمام المدينة الشبابية، طريق الأحياء، مبارك ٧، الهلال، وتشغيل المكنسة بلوكات فاطمة الزهراء، طريق المدينة الشبابية. في الوقت نفسه، قام حي جنوب برفع مخلفات الأشجار والقمامة من الممشى السياحي، شارع شيراتون، ممشى الحجاز، خدمات مبارك ٥، السنتر الليبي، الجزيرة الوسطى مبارك ٥، الكوثر ٥٦، مبارك ٢.

**الالتزام بالنظافة المستدامة**

أعرب رئيس المدينة، اللواء ياسر محمد حماية، عن امتنانه للجهود المستمرة لأعضاء الحيين وللجمعية المشاركة في هذه الحملات الناجحة. وأكد على أهمية الالتزام بالنظافة المستدامة والحفاظ على جمالية المدينة ونظافتها كجزء أساسي من استراتيجية الحكومة لجعل الغردقة واحدة من أجمل وجهات السياحة في مصر.