باعوا هواها في زجاجات.. تعرف على حافة العالم المنطقة الأنقى في الأرض

قاد المستكشف الشهير داني رايت، رحلة استكشافية إلى شبه جزيرة "كيب جريم" النائية، الموجودة قبالة الطرف الشمالي الغربي لجزيرة تسمانيا الأسترالية.





وتعتبر هذه المنطقة ساحرة بجمالها الفريد، حيث تضم منحدرات وشواطئ رملية سوداء، وأراضي زراعية خضراء على قمم التلال.

ولكن ما جعل هذه المنطقة مشهورة حقًا هو وجود "أنقى هواء على وجه الأرض" فيها.

وتعد محطة "كيب جريم" للتلوث الجوي، التي تم بناؤها عام 1976 على قمة منحدر صخري في المنطقة، السبب الأساسي والمحوري وراء نقاء الهواء في هذه المنطقة.

وهي واحدة من ضمن 25 محطة جوية حول العالم تملك القدرة على جمع وتحليل تركيبة الهواء وتنقيته بفعالية، ما يجعله خاليًا تمامًا من تأثير مصادر التلوث المحلية.

ويعود نقاء الهواء في هذه المنطقة إلى ظاهرة الأربعينيات الهادرة، وتعني هذه الظاهرة وجود رياح غربية قوية تتحرك عبر المحيط بين خطي عرض 40 درجة و50 درجة.

وهي رياح تنتقل عبر المحيط بلا تدخل من الكتل الأرضية، هذا يعني أن الهواء الذي يأتي من هذه المنطقة هو من أنظف عينات الهواء على وجه الأرض.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.