الأوقاف الفلسطينية : لن نقبل إلاّ الهجرة إلى أرضنا المحتلة

اوقفوا النزوح..

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في غزة ، توجيها شرعيا بشأن النزوح خارج القطاع.

وقالت الوزارة الفلسطينية : بعد استهداف الاحتلال للنازحين مما تسبب في إزهاق أرواح العشرات من الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، وثبوت كذب الاحتلال وجود مناطق آمنة في ظل مواصلته القصف لهذه المناطق، ومع ثبوت الخطر المهدد لأرواح النازحين ندعو أبناء شعبنا إلى عدم الخروج من البيوت إلاّ إن ظهر خطر مباشر يهدد أرواحهم.

وأضافت الوزارة : ولنعلم أن الثبات في بيوتنا و أرضنا لها فضائل شرعية، ووطنية، وميدانية.

وأتمت : ولن نقبل إلاّ هجرة إلى أرضنا المحتلة، ومدننا وقرانا التي أخرجنا منها الاحتلال عام 1948.