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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ونحو 10000 جريح..

الصحة الفلسطينية : ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2269

شهداء فلسطينيون
شهداء فلسطينيون

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الي 2269 شهيد و أكثر من 9814 جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي السبت الماضي وحتي الان.

في سياق متصل؛ ذكرت حركة المقاومة حماس أن قوات الاحتلال الفاشي تصر على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالاعتداء المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، وآخرها طلبه من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة بالإخلاء والمغادرة وهو ما يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش الفاشي تجاه الفلسطينين في القطاع بحرمانهم من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، مما يشكل لوحده جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.

وقالت حماس في بيان: هنا نُشيد بالدور البطولي والإنساني للأطقم الطبية برفضها إخلاء المستشفى ووقف العمل وإصرارهم على مواصلة دورهم الوطني والإنساني في رعاية ومعالجة الجرحى والمرضى.

وأضافت : في هذا السياق ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني.

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