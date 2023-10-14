عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجلس يطلق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات"دوي"

صدى البلد

تنطلق اليوم  فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر،  ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم بمحافظات (القاهرة والاسكندرية و الجيزة والقليوبية ودمياط والشرقية، وقنا واسيوط واسوان وسوهاج ).

وتهدف هذه المبادرة الى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية ، وتستمر حتى ١٩ أكتوبر . 
 

وأكدت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية ، ان الفعاليات تتضمن عقد معسكرات بالمدارس بالمرحلة الاعدادية بالمحافظات المذكورة، وتشمل  المعسكرات تنظيم  دوائر حكي للفتيات ، وتعليمهن مجموعة من  الحرف اليدوية البسيطة  والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى علي جدران  المدرسه التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالاضافة الى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للاجيال للطالبات واسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم.

وأوضحت ايزيس محمود أن الفعاليات تتضمن ايضا عقد دورة تدريبية  لمجموعة من الميسرات بالبرنامج الوطنى لتمكين الفتيات "نورة" بمحافظتى اسيوط وسوهاج لدمجهن في برنامج تمكين الفتيات دوى لتكون المجموعة قادرة على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: على سكان غزة ألا "يؤخروا" عملية الإخلاء

محادثات مكثفة بين وزير الخارجية ونظيرته الألمانية بشأن قطاع غزة

رد رسمي.. إيران تكشف حقيقة الحكم بجلد كريستيانو رونالدو

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون أسرونا بدون بناطيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي باللبن ؟.. أضرار غير متوقعة

حقيبة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل| سعرها خرافي

ما سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟.. سيد معوض يجيب

بالزي الفلسطيني.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ