الفرق بين التبرع بالدم والبلازما.. عوض تاج الدين يوضح

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إن هناك فرقا بين التبرع بالدم والتبرع بالبلازما، حيث يتم التبرع بالبلازما من خلال تبرع الشخص بالدم واستخلاص منها البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء له مرة أخرى بنفس الجهاز.



وأضاف “عوض تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، أن التبرع بالبلازما هو تبرع بجزء من الدم، موضحًا أن التبرع بالبلازما يحتاج معايير معينة وهناك الكثير من الناس يصلحوا لهذا التبرع.



فيما أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المشروع القومي للبلازما مشروع مهم جدا واستراتيجي واستغرق جهدا كبيرا طبيا وفنيا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى صار مشروعا حقيقيا.



وأضاف أن البلازما يشكل 55% من نسبة الدم ومعظمه مياه، إضافة إلى مواد حيوية مفيدة لحياة الإنسان مثل الألبومين ومواد التخثر والتجلط ومواد مناعية كثيرة، متابعًا أن البلازما يحتاج إليها المصابون بأمراض كثيرة مثل الهيموفيليا والنزيف.