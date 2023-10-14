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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: الاحتلال أدخل المنطقة بأكملها في حرب وجاهزون لجميع الخيارات

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

  أكد القيادي بحزب الله اللبناني حسن فضل الله أن الجميع متألم لما يجري في غزة ويشعر بالفخر من جهة أخرى بإنجازات المقاومة.


وقال فضل الله بحسب قناة الميادين : المعادلة التي كرستها المقاومة أن أي اعتداء سيقابل برد وهذه معادلة قائمة كيفية تكريس هذه المعادلة ميدانياً متروك للمقاومة وقيادتها.

وأضاف : ملتزمون بالدفاع عن بلدنا والتصدي لأي اعتداء و أي استهداف للمواطنين لن يبقى دون ثمن وحقنا الطبيعي أن ندافع عن أرضنا.

وتابع : ما تتعرض له غزة جريمة كبرى ولدينا ثقة كبيرة بالمقاومة الفلسطينية و لدينا رؤيتنا وخططنا في كافة الاتجاهات والمجالات ولن نقدم للعدو معلومات حول ما سنقوم به.

وأردف : الاحتلال أدخل المنطقة بأكملها في حرب محورها غزة ولن نكشف ما سنقوم به والمقاومة في جهوزية عالية ومستعدون لكل الاحتمالات وجاهزون لكافة الخيارات العسكرية.

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