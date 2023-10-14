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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة: مصر ملتزمة بالأجندة الأفريقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع  السفير ألبرت موتشانجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة اسطنبول التركية، حيث استعرض اللقاء عدد من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد.

وأكد الوزير، التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية في أفريقيا خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاديات الافريقية، موجهاً الشكر لإدارة المفوضية على دورها المهم وجهودها المبذولة في دفع الأجندة التجارية والصناعية الأفريقية.

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وقال سمير إن اللقاء تناول استعدادات مصر لاستضافة معرض التجارة البينية الإفريقي ITAF2023 بالتعاون مع المفوضية وكذلك بنك الاستيراد والتصدير الافريقي "أفريكسيم بنك" والتأكيد على أهمية المشاركة المكثفة من جانب الشركات والهيئات والمؤسسات الافريقية في المعرض ، لافتاً إلى أن أهمية هذا الحدث التجاري الكبير ترجع إلى اهميته كمنصة لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارة، حيث يكتسب المعرض أهمية خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تؤثر على بيئة التجارة العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية المتمثلة في اضطراب سلاسل الامداد.

وأوضح سمير أن اللقاء تطرق لبحث استعدادات المفوضية الجارية لاجتماعات الدورة الرابعة العادية للجنة التخصصية للتجارة والصناعة والسياحة والمعادن المقرر انعقادها نهاية شهر نوفمبر المقبل بدولة الكونغو برازافيل واهمية تنفيذ المقررات التي تم التوصل اليها في مجالات التعاون الصناعي والتجاري.

ووجه الوزير التهنئة لمفوض الاتحاد الأفريقي على عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين حيث تتطلع مصر وسائر الدول الافريقية الى الاستفادة القصوى من هذه العضوية بما يسهم في إيجاد صوت قوي موحد لافريقيا في القضايا الدولية خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والتجارية واصلاح النظام المالي الدولي وزيادة حصة افريقيا في التجارة الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا لافريقيا.

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاسراع في تنفيذ البروتوكولات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA  ، لافتا إلى أهمية تنفيذ المشروعات المهمة في أجندة الاتحاد الافريقي التي تشمل استراتيجية السلع الاساسية للإتحاد ومشروع الاستراتيجية الخضراء للتعدين واستراتيجية التجارة الالكترونية لدور هذه المشروعات في تعزيز التعاون الافريقي وتمهيد الطريق أمام مزيد من الاندماج الإقليمي.

وزير الصناعه معرض التجارة البينية الإفريقي الاتحاد الافريقي السياحة الاندماج الإقليمي

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