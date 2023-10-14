العثور على جثة مسن متحللة داخل شقته في القليوبية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية على جثة رجل مسن بالمنزل الذي كان يقطنه قيد حياته بمنطقة الفلكي بدائرة مركز شرطة طوخ حيث تم إكتشاف الأمر من قبل نجل المتوفي الذي فوجئ عند ذهابه لوالده بعدم الرد عليه والإستجابة عليه فقام بكسر باب الشقة، ووجد والده جثه وفي حالة تحلل، حيث أقر بأن والده مريض قلب ولا يتهم أو يشتبه في الوفاة جنائيا وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، إخطاراً من الرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد فيه بحضور المدعو "إسلام م ع" 24 سنة مندوب مبيعات ومقيم ش أبو الخير بدائرة المركز، بالإبلاغ عن وفاة والده المدعو "محمد ع ع" 78 سنة بالمعاش ومقيم شارع الفلكي بطوخ، وأن الجثة في حاله تحلل.

وأضاف أنه أخر إتصال تم بينه وبين والده من يومان، وأنه حال ذهابه اليوم لزيارته لم يجب عليه فقام بكسر باب الشقه فوجده على تلك الحاله، وأن والده مريض قلب ولا يتهم أو يشتبه في الوفاة جنائيا.