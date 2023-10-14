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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1120 مواطنًا في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بعزبة ٨ بمركز كفر سعد، خلال يومى الأربعاء والخميس  من هذا الأسبوع وذلك ضمن خطة شهر أكتوبر الجارى، حيث تردد عليها ١١٢٠ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٤ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ٥ حالات بالإضافة إلى إجراء ٢٦٨ تحليل معملى و فحص ١٢حالة بالأشعة و ٣٤حالة أخرى بالسونار..

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