وزير الشباب والرياضة يتفقد أرض القرية الأولمبية الجديدة في الغردقة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، في إطار زيارته الرسمية إلى محافظة البحر الأحمر، بجولة تفقدية إلى القرية الأولمبية الجديدة في الغردقة، للاطلاع على سير الأعمال والتحضيرات الجارية لاستضافة المشاريع والفعاليات الرياضية الكبرى.

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة خلال جولته كل من حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإيهاب محمد طه، وكيل المديرية للشباب، وممدوح خليفة علي، وكيل المديرية للرياضة، بالإضافة إلى وفد صيني مرافق.

تجول وزير الشباب والرياضة في مختلف أرجاء القرية الأولمبية، حيث استمع إلى شرح مفصل حول التطورات التي تمت والتحضيرات الجارية لاستضافة الألعاب الرياضية والفعاليات الأخرى. وقد أبدى الوزير إعجابه البالغ بالبنية التحتية المتطورة والتجهيزات الرياضية الحديثة المتوفرة في القرية.

كانت الجولة فرصة لتعزيز التعاون الرياضي بين مصر والصين، حيث أعرب الوفد الصيني عن استعداده لتقديم الدعم والخبرات لتعزيز البنية التحتية للرياضة المصرية وتطوير المشروعات الرياضية الكبرى في البلاد.

في ختام الجولة، أكد الدكتور أشرف صبحي على التزام الحكومة بتحقيق التطور المستمر في مجالات الشباب والرياضة، وأهمية الاستعداد الجيد لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز الصورة الرياضية لمصر عالميًا.